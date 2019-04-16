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“تحرير الشام” تطالب أهالي قريتين في إدلب بإخلاءهما

طالبت “هيئة تحرير الشام” أهالي قريتين في ريف إدلب الشرقي بإخلائهما بشكل كامل، كونهما واقعتين على خط التماس مع الجيش السوري.

 وأفادت مصادر المعارضة في ريف إدلب اليوم، الاثنين 15 من نيسان، أن القريتين هما قرية حلبان الواقعة شرقي معرة النعمان، وقرية الصيادة الواقعة شرقي مدينة جرجناز ومنطقة الصرمان.


وقال خالد الخلف، ناشط إعلامي في المنطقة، ل”عنب بلدي” المعارضة إن أسباب مطالبة الأهالي بالإخلاء متضاربة بين هدف التحصين، “كون القريتين على خط التماس مع النظام، وبين الاتجاه لإيقاف عملية التهريب .


وأضاف الخلف أن عدة عائلات خرجت من قرية حلبان، بعد طلب “تحرير الشام” إخلاءها، إلى جانب عائلات أيضًا من قرية الصيادة.

 


وكالات