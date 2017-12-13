“المركزي” يفسّر قرار الحوالات الجديد لشركات الصرافة .. ويوضح مايتعلق بقصة الشهر الميلادي
نفت مصادر في سوق الصرف وجود توقف جزئي أو تأخير لأي حوالات خارجية واردة إلى البلد بحجة انتظار تعليمات مصرف سورية المركزي لتوضيح آليات تنفيذ القرار 1602 الصادر الأسبوع الماضي الذي سمح بتسليم الحوالات الخارجية بالدولار للمواطنين، وسقف التصريف خلال الشهر الميلادي (ضمن الشهر الواحد) بمبلغ 500 دولار وفق سعر الصرف الرسمي للحوالات.
المصادر أكدت قيام مصرف سورية المركزي أمس بالإجابة عن كامل التساؤلات لدى شركات الصرافة والحوالات، وأصبحت التعليمات واضحة تماماً، وخاصة ما يتعلق بقصة الشهر الميلادي والتأكد من أي مواطن يحق له تصريف 500 دولار أميركي إلى الليرات السورية خلال الشهر الواحد فقط، وليس على امتداد شهر (30 يوماً) من تاريخ التصريف ووفقاً للتعهدات التي جرى إلزام المواطنين بها سابقاً، قبل تطبيق القرار الجديد، وهكذا أصبح بإمكان المواطن تصريف 500 دولار في آخر يوم في الشهر، وتصريف مبلغ 500 دولار أخرى في اليوم الثاني مع بداية الشهر الجديد، أي خلال فارق يوم واحد، وهذا من شأنه تسهيل أمور تصريف الحوالات للمواطنين، وتقسيم الحوالة وتوقيتها في حال كانت تفوق 500 دولار.
وأشارت المصادر إلى وجود زيادة في ورود الحوالات أمس، وزيادة في عدد المواطنين الراغبين في التصريف عبر المكاتب المرخصة بالسعر النظامي، بما يفوق 300 زبون يومياً في كل مؤسسة صرافة بشكل ملموس، على حين كان العدد يومياً بين 200 إلى 300 زبون. منوهاً بزيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية أمس، وهذا ما ساهم بدعم سعر الصرف الذي تراوح بين 424 و429 ليرة، مع توقعات بعد انخفاض الدولار أكثر من المستوى الحالي هذه الأيام.
المصدر: وكالات
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