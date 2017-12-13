“المركزي” يفسّر قرار الحوالات الجديد لشركات الصرافة .. ويوضح مايتعلق بقصة الشهر الميلادي

المصادر أكدت قيام مصرف سورية المركزي أمس بالإجابة عن كامل التساؤلات لدى شركات الصرافة والحوالات، وأصبحت التعليمات واضحة تماماً، وخاصة ما يتعلق بقصة الشهر الميلادي والتأكد من أي مواطن يحق له تصريف 500 دولار أميركي إلى الليرات السورية خلال الشهر الواحد فقط، وليس على امتداد شهر (30 يوماً) من تاريخ التصريف ووفقاً للتعهدات التي جرى إلزام المواطنين بها سابقاً، قبل تطبيق القرار الجديد، وهكذا أصبح بإمكان المواطن تصريف 500 دولار في آخر يوم في الشهر، وتصريف مبلغ 500 دولار أخرى في اليوم الثاني مع بداية الشهر الجديد، أي خلال فارق يوم واحد، وهذا من شأنه تسهيل أمور تصريف الحوالات للمواطنين، وتقسيم الحوالة وتوقيتها في حال كانت تفوق 500 دولار.