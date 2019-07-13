“الاتصالات”: قطع خدمة الانترنت إشاعة

وأوضحت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن “هذا الموضوع المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” لايعدو عن كونه اشاعة”.



وجاء هذا النفي بعد أن تناقلت عدد من الصفحات على “فيسبوك” خبراً مفاده أن “الوزارة ستقوم بقطع خدمة الأنترنت، كي تقوم بصيانة الكبل البحري الخاص بتوصيل الخدمة”.



وكانت تعطلت خدمة الانترنت عن عدد من المحافظات السورية، بعد صدور نتائج امتحانات شهادات الثانوية العامة، دون أن توضح الوزارة السبب وراء ذلك.



يذكر أنّ وزارة الاتصالات ترى أن “خدمة الانترنت في سوريا رغم حصار ثماني سنوات “مستقرة ومقبولة”، وخاصةً أن “القطر يتعرض لعملية تهريب المكالمات عبر الحدود من قبل جهات خارجية في الدول المجاورة”، بحسب التصريحات الأخير لوزير الاتصالات إياد الخطيب.