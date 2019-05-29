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’الخبز السوري‘ الأرخص عالمياً...

كشف تقرير وحدة "الإيكونوميست" للبحث والتحليل لعام 2019 عن أرخص وأغلى مدن العالم، وقارنت الدراسة التي شملت 130 مدينة، الأسعار الحقيقية لأكثر من 160 سلعة وخدمة بين المدن، كالأطعمة والمشروبات والملابس والمعدات المنزلية، إضافة لأجور العقارات وتكاليف المواصلات والفواتير المنزلية وغيرها.


وجاءت دمشق في المرتبة الثانية في المؤشر بـ(25) درجة، كأرخص مدينة في العالم بعد أن تبادلت المراتب مع كاراكاس التي كانت الثانية في العام الماضي بـ(33) درجة.


ومن الملاحظ بالنظر لقائمة أسعار الخبز أن دمشق احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث أرخص سعر لكل كغ من الخبز. بينما تم تصنيف خبز كوريا الجنوبية من الأغلى في العالم بـ 15$ تقريبا لكل كغ.


الجدير بالذكر أن سنغافورة حلت في المرتبة الأولى كأغلى مدينة حول العالم وحصلت على 107 درجات، وتلتها العاصمة الفرنسية باريس وهونغ كونغ. وكان للمدن السويسرية حصة لا بأس بها في القائمة.