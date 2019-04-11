‘حنين الذاكرة’ حكايات خمسين سنة بأربع مراحل

أطلقت المؤسسة العامة للسينما فيلم ” حنين الذاكرة” سيناريو سامر محمد إسماعيل، واخراج الرباعي السينمائي الشاب: يزن أنزور، علي الماغوط، سيمون صفية، كوثر معراوي في سينما سيتي بدمشق.



ويروي الفيلم حكاية شاب اسمه «شاعر» ولد في الخامس من حزيران عام 1967 لأسرة جولانية تنزح من الجولان السوري المحتل إلى دمشق القديمة بعد دخول قوات الاحتلال الصهيوني إلى بلدتهم. وتقيم الأسرة في حيّ دمشقيّ قديم يشهد على حكايات كثيرة عبر خمسين سنة، وصولاً إلى المرحلة الحالية.

مدير المؤسسة العامة للسينما “مراد شاهين” تحدث خلال حفل الإطلاق بأن الفيلم الروائي الطويل حنين الذاكرة ، الذي قامت بإخراجه مجموعة من الشباب المتميزين في مشروع دعم سينما الشباب الذي مضى على انطلاقه 7 سنوات حتى الآن. هذا المشروع هو واحدٌ من أنبل المشاريع التي قامت بها المؤسسة العامة للسينما وذلك بهدف استقطاب الشباب السوري المهتم بالشأن السينمائي، مضيفاً: آثرت المؤسسة على نفسها خوض هذه التجربة الاستثنائية وقررت أن تراهن على شغف الشباب و حبهم لهذا الفن العظيم فكان كما قلت ” حنين الذاكرة” فيلمٌ فريدٌ من حيث كل الظروف التي جعلت منه واقعاً ملموساً.

وقال المخرج “يزن أنزور” إن فكرة الإخراج المشترك جديدة من نوعها حيث استفاد كل مخرج من تجربة الآخر لافتا إلى أنه قام بإخراج المرحلة الأولى من الفيلم بعنوان المفتاح التي تحكي عن نكسة 1967 واحتلال القنيطرة وتحريرها في حرب تشرين التحريرية معبرا عن سعادته بهذه التجربة.

بدوره المخرج “سيمون صفية” وصف هذه التجربة بالممتعة لما تقدمه من منافسة حقيقية بين المخرجين من الشباب.

الفيلم من تأليف سامر محمد اسماعيل وإخراج المخرجين الشباب: يزن أنزور، علي الماغوط، كوثر معراوي وسيمون صفية. وهو من بطولة: ويشارك في أداء أدوار الفيلم كلّ من: سعد مينة، لينا حوارنة، لجين إسماعيل، علا باشا، حازم زيدان، رنا ريشة، عباس الحاوي، جهاد الزغبي، مؤيد الخراط، مروة الأطرش، تماضر غانم، نور وزير، محسن عباس، سالي بسمة، ماجد عيسى، طارق نخلة، مجد حنا، عبود الأحمد، نزار الصباغ، مجدي المقبل، عفراء زينو، هادي علي، سيرينا محمد، سامر سفاف، نادر عبد الحيّ، ياسر سلمون وفادي شاهين.