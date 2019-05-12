4 آلاف متقدم للتعاقد والتعيين في جامعة تشرين
أوضحت مصادر في جامعة تشرين أنه من المتوقع أن تعلن اليوم نتائج الاختبارات الكتابية للمتقدمين إلى مسابقة جامعة تشرين من الفئتين الأولى (تعاقد) والثانية (تعيين)، علماً أن الامتحانات أجريت اليوم ويتم حاليا استكمال إجراءات التصحيح والتدقيق لإصدار النتائج.
ولفتت المصادر إلى أن عدد المتقدمين من الفئتين يصل إلى 4 آلاف للتعاقد والتعيين في جامعة تشرين، منوهة باختيار نحو 250 من أصل عدد المتقدمين.
كما أكدت أن اختبارات المتقدمين من الفئة الثانية "تعاقد" تجرى الأسبوع القادم، ذاكرة أن عدد المتقدمين يقدر بنحو 13 ألف، يتم اختيار نحو 300 متقدم منهم.
الوطن أون لاين