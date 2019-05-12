‏4 آلاف متقدم للتعاقد والتعيين في جامعة تشرين ‏

أوضحت مصادر في جامعة تشرين أنه من المتوقع أن تعلن ‏اليوم نتائج الاختبارات الكتابية للمتقدمين إلى مسابقة جامعة تشرين من الفئتين ‏الأولى (تعاقد) والثانية (تعيين)، علماً أن الامتحانات أجريت اليوم ويتم حاليا ‏استكمال إجراءات التصحيح والتدقيق لإصدار النتائج.‏



ولفتت المصادر إلى أن عدد المتقدمين من الفئتين يصل إلى 4 آلاف للتعاقد والتعيين ‏في جامعة تشرين، منوهة باختيار نحو 250 من أصل عدد المتقدمين.‏



كما أكدت أن اختبارات المتقدمين من الفئة الثانية "تعاقد" تجرى الأسبوع القادم، ‏ذاكرة أن عدد المتقدمين يقدر بنحو 13 ألف، يتم اختيار نحو 300 متقدم منهم.‏



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