يوتيوب وفيسبوك يتخذون إجراءات صارمة بشأن سلامة الأطفال

يعمل كل من يوتيوب وفيس بوك على تعديل برامجهم لجعلها أكثر أمانًا للأطفال، حيث أعلن فيس بوك عن فتح مصادر اثنين من خوارزمياته التى تستخدم لتعريف استغلال الأطفال للكشف عن صور ومقاطع الفيديو المتطابقة وشبه المتطابقة.



وهذا يعني أنه من الممكن أن يسمح للمواقع بتحديد المحتوى المسيء بسهولة أكبر، فى حالة انتشاره لمواقع أخرى.



كما أن الخبراء المعنيين بإساءة معاملة الأطفال واستغلالهم أكدوا أنه يمكن للخوارزميات أن تساعد على تتبع الإساءة عند حدوثها واستباق انتشارها.



وقال جون كلارك، الرئيس والمدير التنفيذي للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين: “في عام واحد فقط، شهدنا زيادة بنسبة 541٪ في عدد مقاطع الفيديو المتعلقة بالإساءة الجنسية للأطفال، التي أبلغت عنها صناعة التكنولوجيا.



وأضاف: “نحن على ثقة من أن المساهمة السخية التي تقدمها فيس بوك لهذه التكنولوجيا مفتوحة المصدر ستؤدي في النهاية إلى تحديد وإنقاذ المزيد من ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال.”



وتعد هذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها الشركة مصادر البرامج، على الرغم من أن جوجل ومايكروسوفت أصدرتا تقنية مماثلة في الماضي.



ويتزامن قرار فيس بوك بفتح المصادر الخوارزمية مع قرار يوتيوب بتعديل خوارزمية تحكم المحتوى للأطفال، حيث أجرى يوتيوب تعديلات للخوارزمية الشهر الماضي وعلى الرغم من أن الشركة رفضت ذكر سبب تعديلها لبرامجها إلا أن التغيير يأتي وسط ضغوط متزايدة لجعل يوتيوب أكثر أمانًا للأطفال.



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