يتعاطون الزولام ويسرقون الذهب رجل وامرأة يسرقان محلات الذهب بدمشق واللاذقية..

وردت معلومات من أحد المصادر لفرع الأمن الجنائي بدمشق مرفقة بفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي"واتس آب" عن عصابة تمتهن السرقة بالمغافلة في محلات الصاغة في دمشق وريفها ويظهر فيه دخول رجل وامرأة إلى أحد محلات الصاغة ليقوم صاحب المحل بعرض عدد من الأساور الموضوعة بالمشبك عليهما ويقوم الشخص بأخذ اسوارتين بيده وعند إعادتهما تقوم المرأة بإلهاء الصائغ حيث يعيد الشخص أسوارة واحدة وإخفاء الأخرى بخفة ضمن جيبه .



وبناء على ذلك تمت المتابعة والتحري بشكل واسع من قبل الفرع وتم الاشتباه بشخص يدعى "م، ص" والمدعوة " خ ، م " وبالمتابعة تم االتأكد من تواجدهما في محافظة اللاذقية بغرض السرقة والعودة لدمشق .



فتم نصب الكمين اللازم وإلقاء القبض على المدعو " م ، ص " عند عودته من محافظة حمص بسيارته الخاصة وبحوزته مبلغ 400 ألف ليرة وبرفقته المدعوة " خ ، م " وبحوزتها أيضاً مبلغ 400 ألف ليرة وصديقه المدعو " م ، ش " ومعه مبلغ مليونين ليرة بالإضافة لوجود ظرف من حبوب "الزولام" معهم.



وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم يشكلون عصابة تمتهن السرقة بالمغافلة وأنهم قاموا بسرقة عدة محلات في دمشق وريفها بقصد المنفعة المادية بالإضافة لتعاطي حبوب الزولام المخدرة كما تبين أن المدعو " م ، ش " من أرباب السوابق بالنشل عن طريق التسلق بالإضافة لقيامه بأفعال منافية للأخلاق واستخدامه البطاقة الشخصية العائدة لشقيقه وأن المدعو " م ، ص " قام سابقاً بإيواء سجين وتعاطي المخدرات إضافة لممارسة النشل



صاحبة الجلالة - نيرمين موصللي