ياأحفاد أبي جهل ..

الجمل - ميس الكريدي





وتحتار الحروف كيف تصوغ كلمات صواعق لعل الصحوة تصيب هذه الجموع النائمة





وإذا كانت سبع سنوات من دبكة على الهاون والمدافع لم تجعل القطيع منظما ومنتظماً





ومازالت العصا تهش على إلياتهم فيعودون للحظيرة ..





سبع سنوات ولم تتعلم كثيرات من النسوة أن ترضع أطفالهاحليب البلاد



ورضع الكثيرون الحقد من ضرع الشيطان..





وتتوالى المهازل ونحن نتوارى من بَعضنا بالاكاذيب والاستبطان والباطنية





فنقول إننا صائمون ونحن مفطرون





ونقول إننا مفطرون ونحن صائمون ..





ونقول إننا علمانيون وغل الحقد الطائفي يشوي جلودنا





ونقول إننا مؤمنون ونسرق من تحت ظلال الإيمان مال الأيتام ..





نحن شعوب تخاف لأننا بلا هوية ..





تذهب الفتاة لتتزوج فتمر على طبيب يرتق بكارتها





لأن شرفها وشرف عائلتها معلق بالكذبة القطبة وبقعة دم





وتصير بعدها كلها كذبة حتى متعتها ..





فقد فقدت أول ضحاياها أمام مجتمعها عندما قايضت إنسانيتها





وعندما قاد صلاحيتها وكل عمرها الباقي شخص سيراها من خلال ثقوبها..وقبلت





أن تعيش معه هي أيضا من وحي ثقوبها ..



نحن شعوب تكذب في سردية تاريخها..





تكذب في أمراضها..وتنتظر المستقبل من المشعوذين ..





وتنام مُسلّمة بأن الله سيغرف من قصعته عسلاً وسمناً وحوريات





نحن شعوب تنتظر أن تعوض حتى فشلها الجنسي في مهاجع يشرف عليها الله...





نحن شعوب تنام مقهورة مشلولة وتتغنى ببطولات عنترة بالسيف والترس والعالم





يبني ترسانته النووية ..





نحن الذين نحضن بَعضنا في المناسبات والأعياد والملتقيات ونبث الاحقاد في





خفايا عقائدنا ضد الآخر ..





نحن مكب نفايات العالم ..نحن المستهلك الأكثر انحطاطا في سوق العولمة





..نستخدم الانترنت لشتم وسب وقدح وذم ونتلصص على عورات بَعضنا لنجعلها





صورا إباحية على مواقع التواصل ..









نحن باختصار مشوهي الحرب الأزليين منذ الفتوحات وقبلها وبعدها ..نحن السبايا والسابي ..







