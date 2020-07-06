وكالة الأدوية الأوروبية تسمح باستخدام "رمديسيفير" لعلاج كورونا

سمحت المفوضية الأوروبية باستخدام عقار “رمديسيفير” المضاد للفيروسات لمعالجة المصابين بفيروس كورونا.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيديس قولها في بيان “يعتبر ترخيص اليوم لأول دواء لمعالجة “كوفيد 19″ خطوة مهمة إلى الأمام في المعركة ضد هذا الفيروس”.



ويأتي هذا الترخيص بعدما أوصت وكالة الأدوية الأوروبية بالسماح بتسويق مشروط للعقار الأسبوع الماضي لمعالجة المرضى الذين تفوق أعمارهم الـ 12 عاماً ويعانون من التهابات رئوية ويحتاجون إلى إنعاش بالأوكسجين وقالت الوكالة إن تقييمها يستند بشكل أساسي إلى معطيات دراسة أجريت بدعم من المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية.