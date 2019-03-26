وقفات احتجاجية تنديداً بقرار الرئيس ترامب حول الجولان المحتل

نظم أهالي المحافظات السورية اليوم وقفات احتجاجية تنديداً بقرار الرئيس الأمريكي حول الجولان المحتل وتأكيداً على عودته للوطن الأم سورية.

ففي السويداء احتشد الأهالي بفعالياتهم المختلفة أمام مبنى المحافظة صباح اليوم شجباً وتنديداً بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان العربي السوري المحتل.

وعبر أهالي السويداء الذين رفعوا الاعلام واللافتات الوطنية بأشد العبارات عن رفضهم القاطع وادانتهم اعلان ترامب مشددين على أنه لا وزن له وباطل ولا يغير من حقيقة ان الجولان المحتل جزء من تراب سورية وجغرافيتها وتاريخها وعائد الى حضن الوطن مهما طال الزمن.



وأكد المشاركون أن إعلان ترامب يظهر جلياً مدى وقاحة وعنجهية الإدارة الأمريكية في انحيازها التام للكيان الصهيوني الغاصب وإمعانها في خرق مبادئ وقرارات مجلس الامن والشرعية الدولية ودورها في زعزعة الأمن والسلم الدوليين وضربها عرض الحائط حق الشعوب في مقاومة المحتل وتحرير أراضيها المغتصبة وتقرير مصيرها.



وقال المشاركون: كما صمد أهلنا في الجولان السوري المحتل على سنوات الاحتلال ولقنوا العالم دروساً في الكفاح والتمسك بانتمائهم الوطني وهويتهم العربية سيبرهنون من جديد ومعهم كل أبناء سورية شعبا وجيشا وقيادة أن الجولان مهما اختلفت الأساليب والمخططات والمؤامرات العدوانية سيبقى عربياً سورياً ارضاً وشعباً وعائد في وقت قريب جداً إلى قلب سورية الأم، موجهين التحية لأهلنا في الجولان السوري المحتل الصامد.



وفي درعا نظم الأهالي وقفة احتجاجية تنديداً بالقرار وتأكيدا على عودة الجولان للوطن الأم سورية.



كما احتشد أهالي القنيطرة أمام مبنى المحافظة بمدينة البعث تنديدا بإعلان ترامب حول الجولان السوري المحتل وتضامنا مع أهلنا الصامدين فيه.