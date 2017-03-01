وفد الجمهورية العربية السورية يعقد جلسة محادثات جديدة مع دي ميستورا

عقد وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري السوري في جنيف برئاسة الدكتور بشار الجعفري جلسة محادثات جديدة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا ضمن إطار الجولة الرابعة من الحوار السوري السوري.



وفي وقت سابق أفادت مصادر مقربة من وفد الجمهورية العربية السورية أن الوفد برئاسة الدكتور الجعفري التقى اليوم غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي.



وأشارت المصادر إلى أن الجانبين اتفقا في وجهات النظر على ضرورة أن تكون مكافحة الإرهاب من ضمن أولويات المحادثات لحل الأزمة في سورية.



وكان دي ميستورا التقى وفد الجمهورية العربية السورية السبت الماضي حيث أكد الجعفري أن المحادثات تركزت حول نقطة واحدة وهي وضع مكافحة الإرهاب كأولوية.



وبدأت في جنيف الخميس الماضي الجولة الرابعة من الحوار السوري السوري بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية ووفود من المعارضة.

سانا