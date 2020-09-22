وفاة فتاة إثر سقوطها من بناء بحي الدبلان بـحمص

كشف مصدر في قيادة شرطة محافظة حمص عن وفاة فتاة في العقد الرابع من العمر تدعى (فاتن، ز) إثر سقوطها من الطابق الأول من بناء تجاري في شارع عبد الحميد الدروبي بحي الدبلان وسط مدينة حمص.



وبيّن المصدر أنه تم إسعاف الفتاة إلى المشفى إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها إليه، لافتاً إلى أن المتوفاة مصابة بمرض نفسي بدلالة أنه منذ نحو الشهر تم تنظيم ضبط بحالة الفتاة المتوفاة عندما كانت تقوم بضرب السيارات المارة في شارع عبد الحميد الدروبي بالمطرقة، وتم تحويلها إلى مشفى ابن النفيس للأمراض العقلية بناء على تقرير الطب الشرعي حينها.



وأشار المصدر إلى أنه وبالكشف على جثة الفتاة من قبل هيئة الكشف والطب الشرعي تبين أن سبب الوفاة نزيف ناتج عن سقوط من أعلى، مؤكداً أن الحادثة قضاء وقدر ولا وجود لأيدي آثمة بالحادثة بحسب التحقيقات الأولية.



ولفت إلى أنه تتم حالياً متابعة التحقيقات واستكمال إفادات الشهود للوقوف على كامل ملابسات الحادثة.

نبال إبراهيم