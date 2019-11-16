وفاة طفلين وإصابة ١٣ شخصا باصطدام قطار مع حافلة بريف حمص

توفي الطفلان حيدر القبوي 7 سنوات وعلي القبوي 6 سنوات، و أصيب 13 شخصا آخرين بجراح متعددة، بينهم 10 أطفال، جراء حادث تصادم قطار وحافلة نقل ركاب عند معبر سكة القطار، في قرية نويحة بريف حمص الغربي في الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة 15-11-2019 .



و قال مصدر في شرطة ناحية خربة التين بريف حمص الغربي إن ” حادث تصادم قطار وحافلة نقل ركاب (24 راكب) وقع عند معبر سكة القطار في قرية نويحة بريف حمص الغربي ما أدى إلى وفاة طفلين و إصابة 13 آخرين بينهم أطفال”.



و أضاف المصدر أنه “تم إسعاف المصابين إلى مشافي حمص لتلقي العلاج، و تنظيم الضبط المروري اللازم” مبيناً أن “القطار كان متجها من حمص إلى طرطوس، و الحافلة متجهه من قرية نويحة باتجاه قرية خربة التين”.



بدوره قال مدير الصحة في حمص الدكتور حسان الجندي لتلفزيون الخبر إنه ” وصل إلى مشافي حمص طفلان متوفيان و 13 مصابا آخرين بينهم 10 أطفال، جراء حادث تصادم قطار و حافلة نقل ركاب بالقرب من قرية نويحة “.



و أوضح الجندي أن “المصابين توزعوا على مشافي حمص ( الباسل بكرم اللوز و الأهلي والباسل بحي الزهراء ومشفى الرازي ) لتلقي العلاج المناسب “.



وأضاف مدير صحة حمص أن “معظم الإصابات هي رضوض عامة و جروح و إصابة طفل بكسر في الفخذ، و تم إجراء الإسعافات اللازمة لهم، و قبول بعض الحالات في المشافي كإجراء طبي احترازي للاطمئنان على وضعهم الصحي”.



بدوره قال أحد الشهود العيان إنه “عند عودتنا من حفل زفاف في قرية نويحة باتجاه خربة التين _ حمص، و لحظة عبور الحافلة سكة القطار اصطدم القطار بمؤخرة الحافلة، حيث كان يجلس اغلب الأطفال في المقاعد الخلفية” مضيفا أن “الحافلة كانت تقل أكثر من 30 شخصا”.



يذكر أنه خلال الأشهر الماضية تعرض طفل لحادث قطار قرب قرية شلوح غربي حمص، ما أدى لبتر ساقيه إضافة إلى عدة حوادث تصادم القطار مع سيارات، نتيجة عدم انتباه السائقين أسفرت عن اضرار مادية.



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