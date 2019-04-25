وفاة طفل في الخامسة من عمره غرقاً في السويداء

توفي طفل في الخامسة من عمره بمدينة السويداء، نتيجة غرقه في قبو بناء غيرمغلق، ممتلئ بمياه الأمطار.



وقال مدير المشفى الوطني في السويداء، فندي جمول إن “الطفل حمادة ابراهيم أبو طافش فارق الحياة إثرغرقه في قبو بناء مجاور لمنزله، الكائن بحي الخريج شرق الخدمات الفنية في المدينة”.



وأضاف جمول أنّ “عائلة الطفل فقدته ظهر الثلاثاء 23 نيسان، وعقب عدة ساعات من البحث عنه في حي الخريج والأحياء المجاورة، عُثر على جثته تطفو فوق المياه في قبو غير مغلق بالمبنى”.



وأردف جمول أنّ “أحد أقارب الطفل قام بانتشاله، ونقله للمستشفى الوطني في المدينة، لكنه كان فارق الحياة”.



ويتواجد القبو الذي سقط فيه الطفل، داخل مبنى مجاور لمنزل ذويه، وامتلئ بمياه الأمطار جراء الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها محافظة السويداء خلال الأيام الفائتة، دون أن يتم إغلاقه.



يذكر أنه في حادثة مشابهة، توفي في شهر آذار الفائت، الطفل محمد علي درويش، 9 سنوات، في مدينة طرطوس، عقب سقوطه عند مجرى نهر الغمقة، محاولاً جلب كرته التي سقطت منه في مجرى النهر.



تلفزيون الخبر