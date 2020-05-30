وفاة شاب وإصابة آخر في حادثين مروريين بريف طرطوس

تُوفي شاب وأُصيب آخر إثر تعرضهما لحادثي سير منفصلين وهما على دراجتين ناريتين قرب مفرق الصفصافة، وعلى طريق بلدة النقيب في ريف طرطوس، ليل الجمعة.



وقال رئيس مركز الطب الشرعي في طرطوس الدكتور علي سيف الدين بلال “توفي الشاب ناصر حسن يوسف شدود تولد 1997، إثر تعرضه لحادث سير وهو على دراجة نارية واصطدامه بسيارة خاصة قرب مفرق الصفصافة في ريف طرطوس”.



وأشار بلال إلى أنه “تم إسعاف الشاب فور وقوع الحادث إلى مشفى الباسل في مدينة طرطوس عند الساعة الثانية عشر ليلاً، إلا أنه وصل متوفياً”.



وبيّن بلال أنه “تم الكشف على جثمانه من قبل هيئة الكشف للطب الشرعي في مشرحة مشفى الباسل، حيث تبين أن سبب الوفاة هو الأذية الدماغية الناجمة عن الرض الشديد على الرأس”.



وأفادت مصادر محلية أن “الشاب “ناصر شدود” ينحدر من بلدة الصفصافة بريف طرطوس، ويدرس في كلية الهندسة المدنية سنة ثانية بجامعة تشرين في محافظة اللاذقية”.



وفي سياق متصل، أصيب مواطن بجروح، نتيجة حادث سير تعرض له وهو على دراجة نارية واصطدامه بسيارة سياحية نوع “فيرنا” على طريق بلدة النقيب في ريف طرطوس ليل الجمعة.

يُذكر أنه كَثُرَ في الآونة الأخيرة، عدد الضحايا إثر الحوادث المرورية وجلّها دراجات نارية في محافظة طرطوس، نتيجة السرعة الزائدة، حيث سجل بشهر أيار الحالي وفاة إمرأة حامل وإصابة اثنين آخرين إثر اصطدام دراجة نارية كانوا يستقلونها بسيارة خاصة عند مفرق المحطة الحرارية في بانياس.





علي رحال