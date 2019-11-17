وفاة امرأة وإصابة ابنتها في حادث سير على طريق المتحلق الجنوبي بدمشق

توفيت امرأة وأصيبت طفلتها مساء اليوم في حادث سير على طريق المتحلق الجنوبي بدمشق.



وأفاد مصدر من فرع مرور دمشق بأن سيارة “فان” لنقل الركاب صدمت امرأة وابنتها أثناء محاولتهما قطع طريق المتحلق الجنوبي قرب جسر داريا على أطراف دمشق ما أدى إلى وفاة الأم 28 عاماً على الفور وإصابة طفلتها أربع سنوات بجروح نقلت على إثر ذلك إلى مشفى الأطفال لتلقي العلاج.



وأرجع المصدر سبب الحادث إلى السرعة الزائدة.



وتشهد هذه النقطة تكراراً في حوادث السير حيث توفيت الشهر الماضي امرأة بعد أن صدمتها سيارة أثناء قطعها الطريق من منطقة غير مخصصة للمشاة كما توفيت امرأة في آب الفائت نتيجة تدهور سيارة تقلها مع زوجها قرب جسر داريا وفي تموز الماضي توفيت امرأة وفتى في حادثين مرورين منفصلين أثناء عبورهما طريق المتحلق الجنوبي.





شهيدي عجيب