بخصوص الاسئلة والاستفسارات حول "التحالف السوري العلماني "
بين الجولان و«النصر» على «داعش»: واشنطن تبدأ استثمار أوراقها
تنديد دولي بقرار ترامب وتحذيرات من التصعيد
الجعفري: تصريحات ترامب لن تغير من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا
الخارجية: الإدارة الأميركية لا تمتلك أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان المحتل
الكرملين: تصريحات ترامب حول الجولان السوري المحتل تهدد استقرار المنطقة
بيان التحالف السوري العلماني
وزير الخارجية الأميركي يدعو لشرعنة احتلال «إسرائيل» للجولان السوري!
ترامب يعلن القضاء على «داعش»: لا انسحاب أميركياً من سوريا
«قسد» تطبق «شريعة الغاب» في الرقة
الأوضاع الأمنية والميدانية في الجولان خلال 48 ساعة الماضية
الرئيس الأسد: العمل السوري الروسي المشترك من العوامل الحاسمة في صمود سورية
«خطباء الجهاد» يرسمون ملامح المرحلة: المعركة طويلة!
الرئيس الأسد لوفد عراقي إيراني: دماء قواتنا امتزجت في مواجهة الإرهاب ومرتزقته
تعفيش جمركي
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

وفاة امرأة حامل بسبب مدفأة في جرمانا

توفيت امرأة حامل في الشهر الثامن، إثر حريق في منزلها بجانب مشفى المعونة بمدينة جرمانا مساء الأحد.


وأكد مصدر في الأمن الجنائي  أن “الحريق اندلع في الساعة 12 من مساء الأحد، بسبب شرارة أو اشعاع حراري صادر من مدفأة”.


وأضاف المصدر أن ” تقرير الطبيب الشرعي كشف أن سبب الوفاة هو نقص الأوكسجين والاختناق بسبب دخان الحريق”.


بين المصدر أنه ” تم نقل المرأة إلى المستشفى، وحاول الأطباء إنقاذ الجنين، لكن لم تفلح محاولات إنقاذ حياته”.


وأوضح المصدر أن “فرق اطفاء جرمانا ومركز الأمين حضروا إلى المكان، وسيطروا على الحريق، الذي استمر نحو ساعة ونصف”.


وكانت توفيت إمراة مسنة قبل شهرين في حي القوس بجرمانا، إثر حريق سببه مدفأة كهربائية.

 

 

الخبر