وفاة امرأة حامل بسبب مدفأة في جرمانا

توفيت امرأة حامل في الشهر الثامن، إثر حريق في منزلها بجانب مشفى المعونة بمدينة جرمانا مساء الأحد.



وأكد مصدر في الأمن الجنائي أن “الحريق اندلع في الساعة 12 من مساء الأحد، بسبب شرارة أو اشعاع حراري صادر من مدفأة”.



وأضاف المصدر أن ” تقرير الطبيب الشرعي كشف أن سبب الوفاة هو نقص الأوكسجين والاختناق بسبب دخان الحريق”.



بين المصدر أنه ” تم نقل المرأة إلى المستشفى، وحاول الأطباء إنقاذ الجنين، لكن لم تفلح محاولات إنقاذ حياته”.



وأوضح المصدر أن “فرق اطفاء جرمانا ومركز الأمين حضروا إلى المكان، وسيطروا على الحريق، الذي استمر نحو ساعة ونصف”.



وكانت توفيت إمراة مسنة قبل شهرين في حي القوس بجرمانا، إثر حريق سببه مدفأة كهربائية.

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