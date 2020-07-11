وفاة امرأة بتدهور سيارة على طريق حمص طرطوس

توفيت امرأة حامل وأصيب أربعة أشخاص آخرين جراء تدهور سيارة على طريق حمص طرطوس في منطقة نزول حديدة.



ولفت مصدر في مشفى تلكلخ الوطني إلى وصول 5 أشخاص إلى المشفى الليلة الماضية بإصابات مختلفة بينهم امرأة حامل مصابة بأذية دماغية كبيرة مع صدمة نزفية ونبض خيطي أجريت لها محاولة إنعاش دون جدوى وتوفيت مع جنينها.



وذكر المصدر أنه تم إجراء الإسعافات اللازمة للأشخاص الأربعة الآخرين حيث تنوعت إصاباتهم بين كسور ورضوض وأذية عينية.



وتوفي مواطن وأصيب ثلاثة آخرون قبل خمسة أيام جراء حادث سير على طريق حمص تدمر.



سانا