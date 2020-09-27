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وفاة الممثل المصري المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

وفاة الممثل المصري المنتصر بالله بعد صراع مع المرض

توفي ظهر اليوم السبت الفنان المصري الكبير المنتصر بالله بمستشفى مصطفى كامل العسكري في مدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عاماً، بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إن الراحل سيتم دفنه غدًا، ولكن حتى الاَن لم تحدد أسرته موعد ومكان الدفن.

وقد عانى الراحل مؤخراً من العديد من الأمراض المزمنة التي بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة في ‏المخ، تسببت في إبعاده عن التمثيل، بعد إصابته بالشلل.

وكان آخر ظهور فني له من خلال ظهوره كضيف شرف في مسلسل “راجل وست ستات” والمسلسل الإذاعي “عوام على بر الهوى”.

يذكر أن المنتصر بالله، من مواليد 1950، اسمه المنتصر بالله رياض عبد السيد، حصل على ماجستير الفنون المسرحية بعد تخرجه من معهد الفنون عام 1977، وكان ظهوره الأول مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح ببداية السبعينيات بعد تخرجه مباشرة.

وللفنان الراحل عدد من الأعمال الهامة منها “ضد الحكومة”، “شارع محمد علي”، “الشيطانة التي أحبتني” “أرابيسك”، وغيرها من الأعمال.

وتزوج المنتصر بالله من الفنانة عزيزة كساب التي اعتزلت الفن للتفرغ لرعاية بناتها الثلاث.