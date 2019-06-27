وفاة الدكتورة ملكة ابيض

نعت وزارة الثقافة السورية أمس الأربعاء 26/6/2019 الدكتورة ملكة أبيض التي وافتها المنية مساءا



ولدت الدكتورة "ملكة أبيض" في حلب عام 1928. وتلقت تعليمها في حلب، وتخرجت من جامعة بروكسل الحرة حاملة الإجازة في العلوم التربوية، ثم نالت الماجستير من الجامعة الأمريكية ببيروت والدكتوراه في تاريخ التربية من جامعة ليون الثانية بفرنسا وعملت مدرسة جامعية في سورية واليمن وعضو جمعية البحوث والدراسات. وهي زوجة الشاعر الكبير سليمان العيسى.



من مؤلفاتها ومترجماتها:



1- الشقاء في خطر (ديوان شعر لمالك حداد) ترجمة عن الفرنسية - بيروت - ط2- 1979.



2- الجثة المطوقة والأجداد يزدادون ضراوة (مسرحيتان) لكاتب ياسين ترجمة عن الفرنسية - ط2- 1979، بيروت.



3- نجمة (لكاتب ياسين) ترجمة عن الفرنسية - وجميع هذه الكتب صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات للنشر -عام 1980.



4- تسع قصص (د ز ج سالنجر) ترجمة عن الانكليزية عام 1964، دار الاتحاد في بيروت.



5- التربية والثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة- صدر عن دار العلم للملايين - بيروت -عام 1980.



6- التربية المقارنة - دراسة - دمشق 1981.



7- تاريخ التربية وعلم النفس عند العرب - دمشق 1981.



8- علم الاجتماع التربوي - دراسة - دمشق 1981.



9- تاريخ التربية - دراسة - دمشق 1981.



10- التربية في الوطن العربي - دراسة - دمشق 1981.



11- الثقافة وقيم الشباب: دراسات ميدانية، وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق، 1984



12- أنماط التعليم العالي في الوطن العربي: دراسة ميدانية ، المركز العربي لبحوث التعليم العالي، دمشق 1986.



13- التربية المقارنة: منطلقات نظرية ودراسات تطبييقية( مرجع علمي لادموندكنغ) ترجمة عن الانجليزية، وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق ، 1987



14-طريقة مونتسوري للأم والمعلمة في تربية الطفولة المبكرة( مرجع علميي لاليزابيت هنيستوك) ترجمة عن الإنكليزية ، دار الحصاد، دمشق، 1992.



15- الطفولة المبكرة والجديد في رياض الأطفال ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت 1993.



16- التربية المقارنة والدولية، دار الفكر المعاصر ، بيروت، 1993.



17- مجموعات من القصص والمسرحيات للأطفال، ترجمة عن الفرنسية والانجليزية بالاشتراك مع سليمان العيسى، دار الفكر، دمشق.