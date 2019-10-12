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وفاة أول إنسان خرج إلى الفضاء

أعلن المكتب الصحفي بمركز غاغارين لتدريب رواد الفضاء، أمس الجمعة، وفاة رائد الفضاء السوفياتي الأسطوري، أليكسي ليونوف، أول رجل يخرج إلى الفضاء الخارجي، عن عمر يناهز الـ 86 عاما.


وأفاد المكتب الصحفي بمركز غاغارين  بأن: "تشييع رائد الفضاء السوفياتي الأسطوري، أليكسي ليونوف، أول رائد فضاء في العالم يخرج إلى الفضاء الخارجي، سيجري يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر، في مقبرة " ميتيشي" الحربية لتخليد الذكرى، بضواحي موسكو.


وذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن: "إدارة وموظفي المؤسسة الحكومية يعربون عن تعازيهم العميقة لأقارب وأصدقاء أليكسي أركيبوفيتش".


والجدير بالذكر أنه في آذار/مارس 1965، قام ليونوف بأول رحلة فضائية له كطيار ثاني في مركبة "فوسخود -2 مع بافل بيليف. وخلال الرحلة، قام بأول خروج، في التاريخ، إلى الفضاء الخارجي.


وفي تموز/يوليو 1975، قام بالرحلة الفضائية الثانية كقائد للمركبة الفضائية "سويوز 19" مع فاليري كوباسوف. كجزء من البرنامج الدولي، حيث تم الالتحام بسفينة "ابولو" الأمريكية لأول مرة.


وحصل ليونوف على ميداليتين ذهبيتين كبطل الاتحاد السوفياتي (في عامي 1965 و 1975) ، وسام لينين (1965 ، 1975) ، وسام النجم الأحمر (1961) ، وسام "على خدمة الوطن في القوات المسلحة للاتحاد السوفياتي"، الدرجة الثالثة (1975) ، وسام استحقاق من الوطن الأم، الدرجة الرابعة والدرجة الثالثة (2000 ، 2014) ، جائزة الدولة للاتحاد السوفياتي (1981) ، وميدالية النجمة الذهبية لبطل الاتحاد السوفياتي (1965).

 

 

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