وفاة أربعة مواطنين بحادث سير على اوتستراد دمشق السويداء

توفي أربعة مواطنين جراء انقلاب سيارة كانت تقلهم الليلة الماضية على أوتستراد دمشق السويداء عند بلدة الصورة الصغيرة في ريف المحافظة الشمالي.



وذكر مصدر في شرطة المرور بالسويداء أن أسباب الحادث تعود للسرعة الزائدة وانفجار إحدى عجلات السيارة الأمامية ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وانقلابها.



وأشار المصدر إلى أن السيارة من نوع بيجو 405 و كانت قادمة من دمشق ويستقلها أربعة أشخاص من محافظة درعا بينهم امرأة حيث توفي ثلاثة منهم على الفور فيما توفي الرابع بعد نقله إلى مستشفى السويداء الوطني لإصاباته البالغة.

سانا