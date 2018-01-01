الرئيس الأسد يعين وزيرا جديدا للدفاع
أضرار مادية في محطة محردة لتوليد الكهرباء جراء اعتداءات إرهابية
المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على ضاحية حرستا بريف دمشق وأحياء سكنية في درعا
مروحيات أمريكية تنقل “دواعش” من جنوب الحسكة إلى جهة مجهولة
بوتين مهنئا الأسد بالأعياد: سنواصل دعم سوريا بكل ما يمكن
وحدات الجيش تستعيد السيطرة على بلدة عطشان و4 قرى وعدد من التلال بريف حماة
عام سقوط «داعش»: تحولات عسكريّة كبرى... و«ستاتيكو» سياسي
البيت الأبيض يؤكد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران
اكتشاف مقبرتين جماعيتين لشهداء مدنيين وعسكريين أعدمهم (تنظيم داعش) بريف الرقة
إخراج عشرات المسلحين مع بعض أفراد عائلاتهم من منطقة بيت جن بريف دمشق
استشهاد مصور قناة “سما” وإصابة مراسلها بنيران الإرهابيين بريف إدلب
إنجاز الترتيبات النهائية لتنفيذ الاتفاق القاضي بإخراج أفراد المجموعات المسلحة في منطقة بيت جن
دعوات في لندن لإعادة فتح السفارة البريطانية في دمشق
الجيش ينهي عام الانتصارات الإستراتيجية باستعادة الغوطة الغربية
الجيش السوري .. يخوض أعنف معارك التطهير في ريف حماة

وفاة أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بالسويداء

 

توفي أربعة أشخاص وأصيب اثنان آخران جراء تدهور سيارة جنوب مدينة السويداء فجر اليوم.

وأوضح مصدر في شرطة المحافظة أن سيارة فان يستقلها ستة أشخاص تعرضت لحادث سير وسقطت في حفرة محضر قيد الإنشاء مقابل حديقة الوفاء جنوب مدينة السويداء مشيرا إلى أن الحادث أدى إلى وفاة آب وثلاثة من أبنائه بينهم شاب وفتاتان عمر إحداهما خمس سنوات إضافة لتعرض زوجته وطفلة 7 سنوات لكسور ورضوض حيث تم نقلهما إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج.

وبين المصدر أنه تجري تحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.