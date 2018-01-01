وفاة أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بالسويداء

وأوضح مصدر في شرطة المحافظة أن سيارة فان يستقلها ستة أشخاص تعرضت لحادث سير وسقطت في حفرة محضر قيد الإنشاء مقابل حديقة الوفاء جنوب مدينة السويداء مشيرا إلى أن الحادث أدى إلى وفاة آب وثلاثة من أبنائه بينهم شاب وفتاتان عمر إحداهما خمس سنوات إضافة لتعرض زوجته وطفلة 7 سنوات لكسور ورضوض حيث تم نقلهما إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج.