البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
الداخلية الروسية: تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق
استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض المواقع في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار شمال شرق حلب
دمشق: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل كشف حقيقة المخطط الرامي لنشر الفوضى والدمار في المنطقة
روسيا: الوضع في إدلب السورية يتطور في اتجاه خطير
العلمانيّة هي الحلّ الأمثل
«تبرّؤ» دولي من «إعلان الجولان» الأميركي... وقلق روسي على «التسوية السورية»
بيان "التحالف السوري العلماني" حول العدوان الأمريكي على أرض الجولان السوري:
الخارجية السورية: الكون بأسره لا يستطيع تغيير الحقيقة التاريخية بأنّ الجولان كان وسيبقى سورياً
بخصوص الاسئلة والاستفسارات حول "التحالف السوري العلماني "
بين الجولان و«النصر» على «داعش»: واشنطن تبدأ استثمار أوراقها
تنديد دولي بقرار ترامب وتحذيرات من التصعيد
الجعفري: تصريحات ترامب لن تغير من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربيا
الخارجية: الإدارة الأميركية لا تمتلك أي حق أو ولاية في أن تقرر مصير الجولان المحتل
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

وفاة أديب سوري قبل ساعات من توقيع روايته

وفاة أديب سوري قبل ساعات من توقيع روايته

نعى ناشطون سوريون وفاة أديب سوري هو الكاتب والأديب السوري محمد زريق ، حيث كان مقرراً أن يقيم حفل توقيع لروايته: أورسولا الرسولة “أختنا في التراب”.


وقد نعت عائلة الأديب، إضافة إلى عدد من الكتاب السوريين الكاتب والشاعر زريق الذي “رحل إثر حادث أليم”.


و الأديب زريق كان يكتب القصة طيلة 3 عقود، قبل أن يتوجه نحو الكتابة للطفل منذ عام 2009. وسبق أن أعلن في حوار على الإخبارية السورية، أنه تأخر في الكتابة للطفل “حتى نضج الطفل الذي بداخلي”.


حصل على الجائزة الأولى لأدباء الأطفال في سوريا عام 2010.


من مواليد دمشق، عام 1969، خريج كلية الاقتصاد في جامعة دمشق.