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وزير الصناعة يكرم مدير المعمل رقم 3 بإسمنت حماة

كرّم وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة، مدير المعمل رقم 3 بشركة إسمنت حماة المهندس عصام العبد الله، الذي تمكّن من صيانة مولد الأشعة السينية لجهاز تحليل العناصر الكيميائية في المعمل، موفراً على الدولة 200 مليون ليرة.

وبيَّنَ المدير العام لشركة إسمنت حماة علي جعبو أن مدير المعمل رقم 3 تمكن من صيانة مولد الأشعة السينية لجهاز تحليل العناصر الكيميائية في المعمل، لتعذر استيراده بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب الجائرة المفروضة على سورية، محققاً وفراً بقيمة 200 مليون ليرة. لذلك استحق هذا التكريم الذي يليق به، لكونه حقق إنجازاً علمياً مهماً وتحديثاً كبيراً للشركة.

وأكد المهندس عصام عبد الله أن الجهاز لتحليل الأشعة وكلفته مليار ليرة، يتكون من عدة أقسام ومن بينها مولد الأشعة السينية الذي تبلغ كلفته 200 مليون ليرة، وبعد تعطله لم تتمكن شركة الإسمنت من استيراده من شركة ثيرمو الأميركية بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة، وكان الخيار الوحيد هو إجراء الصيانة له، لذلك تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة التي توقي من الإشعاع في محيط موقع العمل ومن ثم إجراء الصيانة الناجحة له ومن خلال عدة تجارب عليه تم إثبات نجاح عملية الصيانة بشكل كامل وتم اعتماد تشغيله وهو يعمل الآن بكفاءة عالية في مراقبة وتحليل دورة إنتاج الإسمنت.

 

 


الوطن