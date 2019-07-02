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وزير التعليم العالي ينهي تكليف عميد الكلية التطبيقية بـ جامعة حماة

أصدر وزير التعليم العالي بسام إبراهيم قراراً بإنهاء تكليف عميد الكلية التطبيقية بجامعة حماة، وذلك بناء على اقتراح من رئيس جامعة حماة، وتم تكليف الوكيل العلمي الدكتور وسيم حزواني بتسيير عمادة الكلية ريثما يتم تعيين عميد جديد.


وعن سبب الإعفاء قال رئيس جامعة حماة الدكتور محمد زياد سلطان، إن سبب الإعفاء جاء كقرار احترازي على خلفية وجود خلل في الامتحانات مشيراً إلى أن الرقابة الداخلية تحقق في الموضوع حاليا وتصدر نتيجة التحقيق قريبا.

 


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