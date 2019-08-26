وزير التعليم العالي يؤكد على أن الحديث سيكون عن المفاضلة الجامعية

يترأس رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الثلاثاء القادم اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب والقبول الجامعي بحضور عدد من الوزراء والمعنيين والمختصين في القطاع التعليمي، وذلك لإقرار أسس ومعايير القبول الجامعي للتسجيل في المفاضلات الجامعية.



هذا ويأتي اجتماع اللجنة في الوقت الذي يترقب فيه الطلاب ما ستخلص عنه مفاضلات القبول الجامعي للعام والموازي ومنح الجامعات الخاصة والعرب والأجانب.. إلخ، وسط التوقعات الرسمية بانخفاض معدلات القبول عن العام الماضي.



وفي تصريح له بيّن وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن جلسة مجلس التعليم العالي الماضية تركزت بشكل كامل حول مناقشة واقع المفاضلة الجامعية، مع دراسة جميع التفاصيل المحيطة بالمفاضلات التي يتم العمل على إصدارها في أقرب وقت ممكن قبل نهاية الشهر الجاري.



ولفت إبراهيم إلى أنه تم التطرق إلى ضرورة تجهيز جميع المراكز وتأمين جميع المستلزمات من الأجهزة والكوادر البشرية والطابعات والأحبار والورق، مع متابعة يومية من لجان مشكلة من جامعات دمشق وتشرين والبعث وطرطوس وحلب وحماة والفرات تتابع واقع المفاضلات خلال مدة التسجيل وتلقي الطلبات وفق التخصصات والرغبات المحددة، ليصار إلى استكمال جميع التحضيرات، ومنع حدوث أي ازدحامات، والإجابة عن مختلف استفسارات الطلاب وتبسيط إجراءاتهم.



وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه سيتم تخصيص مقعد لكل طالب ناجح في الشهادة الثانوية في الفرعين العلمي والأدبي سواء في الكليات أم المعاهد التقانية التابعة للتعليم العالي ووزارات الدولة، ليصار إلى استيعاب جميع الناجحين، علماً أن جديد المفاضلات هذا العام هو إدخال السنة التحضيرية للكليات الطبية من طب بشري وطب أسنان وصيدلة، كرغبة في المفاضلة العامة، مع الأحقية للطالب بتسجيل رغبتين عام ومواز في المفاضلة الأولى.



مع التأكد أن المفاضلات تصدر بشكل تدريجي، بحيث تصدر المفاضلة العامة «الأولى» يتبعها صدور مفاضلة الموازي، ثم مفاضلة منح الجامعات الخاصة التي تتضمن مقاعد خاصة للوزارة في 22 جامعة خاصة، ليصار إلى إصدار بقية المفاضلات، مع تخصيص وقت كاف للتسجيل في مختلف المراكز المحددة في جامعات القطر.



ونوه إبراهيم بالمتابعة اليومية من التعليم العالي ومناقشة المفاضلة ضمن اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التقاني، ومجلس التعليم العالي، إضافة إلى اجتماع مجلس الوزراء، ومكتب التعليم القطري في القيادة القطرية لحزب البعث، بالتزامن مع إجراء دراسة مفصلة لنتائج الشهادة الثانوية، لتتحدد على ضوئه معدلات القبول الجامعي لجميع التخصصات الدراسية والقدرة الاستيعابية للكليات.



هذا وتستعد الوزارة لاستقبال (81) ألف طالب من الفرع العلمي و(35) ألف طالب من الفرع الأدبي، علماً أن التسجيل في الأدبي (للعام والموازي) سيتم بشكل مباشر، على حين ستتم المفاضلة في الفرع العلمي.



في السياق وافق المجلس الأعلى للتعليم التقاني خلال اجتماعه برئاسة وزير التعليم، على إحداث وافتتاح عدد من الاختصاصات في الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية وتحديد أعداد القبول والاستيعاب في هذه الكليات والمعاهد ليصار إلى عرضها على اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي الثلاثاء القادم، علماً أن المجلس أقر من حيث المبدأ إحداث المعهد التقاني للهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة البعث والمعهد التقاني لطب الأسنان في جامعة طرطوس، والموافقة على افتتاح اختصاص تقانة الأجهزة الطبية في الكلية التطبيقية في جامعة تشرين وافتتاح اختصاصي أطراف صناعية وتخدير وإنعاش في المعهد التقاني للخدمات الطبية الطارئة في جامعة حماة، واختصاص الأطراف الصناعية في كل من المعهد التقاني الصحي في طرطوس وحمص.



الوطن