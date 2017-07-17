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وزير التربية يوضح أسباب تأجيل الامتحان التحريري لمسابقة وزارة التربية ويحدد موعده

أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أنه تم تأجيل الامتحان التحريري لمسابقة وزارة التربية لتعيين مدرسين في كل الاختصاصات حتى أيلول من العام الحالي لإعطاء مجال أمام المستفيدين من مرسوم إخوة الشهيد التقدم بأوراقهم، ما يتيح لهم الانتقال من المقبولين على المقاعد العادية إلى مقبولين على مقاعد ذوي الشهداء.

وأوضح الوز أن قضية أجور ساعات المعلمين مطروحة على طاولة الحكومة وهي الخطوة التالية بعد مشروع جعالة الطعام للجيش والقوات المسلحة مؤكداً أن رئيس الحكومة وعد بأنها ستكون هي المشروع التالي مباشرة

وأشار الوزير الوز خلال كلمة له في ختام فعاليات ملتقى النحت البازلتي المركزي الثاني في السويداء الذي شارك فيه 11فناناً نحاتاً من محافظات (السويداء- دمشق- القنيطرة- طرطوس- اللاذقية- دير الزور) أن المنحوتات والتماثيل التي أنجزها النحاتون في الملتقى تمثل رسالة محبة وسلام وجسور وئام واطمئنان بين المواطنين من جهة وبين بلادنا والعالم من جهة أخرى مشيداً بجهود الفنانين وإبداعاتهم الفنية في تكوين أعمال تمثل أغنية الصمود والنصر.


المصدر : داماس بوست 

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