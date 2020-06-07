وزير التجارة يصدر تعميماَ لتجار الجملة في سوق الهال

طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مديرياتها بالمحافظات التأكيد على تجار الجملة ونصف الجملة بأسواق الهال ضرورة مسك سجلات نظامية لحركة المواد لديهم والتقيد بالفواتير والأسعار المحددة بالنشرات اليومية.



و شددت الوزارة على مديرياتها بالمحافظات التأكيد على تجار الجملة ونصف الجملة بأسواق الهال ضرورة مسك سجلات نظامية لحركة المواد لديهم “سمسرة: شراء أو بيع” وضرورة التقيد بالفواتير النظامية الخاصة بعمليات البيع والشراء لديهم والتقيد بالأسعار المحددة بالنشرات اليومية ونسب وهوامش الأرباح المقررة لهم للمواد غير المسعرة واتخاذ الإجراءات القانونية وفق القانون 14 لعام 2015.



وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلبت سابقاً من مديرياتها بالمحافظات التدقيق في بيانات وفواتير مستودعات المستوردين والمنتجين وتجار الجملة عبر دوريات حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية وأشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين.