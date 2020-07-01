وزارة النقل السورية تكشف أن مجموعات “قسد” تسرق السكك الحديدية في دير الزور

كشفت وزارة النقل السورية أن مجموعات “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي تسرق السكك الحديدية في دير الزور.



ونقلت وزارة النقل السورية عن مصادر خاصة في دير الزور، أن مجموعات من “قسد” فككت السكك الحديدية على امتداد تلك المناطق، ونهبت المحطات والمعدات وقطع الإصلاح والصيانة وهي تقدر بمليارات الدولارات، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للوزارة.



وبينت الوزارة أن “قسد” دمرت البنية التحتية والإنشائية وسرقتها، وتعمل على إعادة صهرها في معامل خاصة وبيعها كحديد لأعمال البناء وغيرها.



وتعمد “قسد” باستمرار إلى تدمير المنشآت العامة في المناطق التي تسيطر عليها شرقي الفرات السوري، بأمر من الاحتلال الأمريكي، حيث احتلت العديد من المنشآت العامة وحولتها إلى مراكز عسكرية لها ولقوات الاحتلال الأمريكي، إضافة إلى غيرها من الانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين في تلك المناطق، إلى جانب تفشي حالة الفلتان الأمني في المناطق ذاتها.