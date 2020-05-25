وزارة النفط تضع بئر قارة 8 في الخدمة

وضعت وزارة النفط والثروة المعدنية اليوم بئر قارة 8 في الخدمة بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً لدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية.



وبلغ العمق النهائي للبئر حسب بيان وزارة النفط 3513 متراً وبدأ العمل به بتاريخ 20-5-2019 وتم الانتهاء من عمليات الحفر بتاريخ 29-4-2020.



ويندرج البئر الجديد الذي تفقد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم اليوم الأعمال النهائية له ضمن خطة الوزارة في زيادة عمليات الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج وتعويض الفاقد.



وأكد الجيولوجي سلمان غريب مدير حقول المنطقة الوسطى أن البئر الجديد سيخضع لعمليات تقييم دائمة بهدف زيادة إنتاجيته في المرحلة القادمة وذلك من خلال استخدام الحفر المائل, لافتاً إلى أن الكمية المنتجة من البئر يتم تحويلها إلى محطة قارة ثم إلى الشبكة العامة للغاز التي توصل المادة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية.



وأشار إلى أنه تم تكبير فالات بعض الآبار لزيادة إنتاجها وتعويض الفاقد كما يجري العمل حاليا على حفر عدة آبار أخرى لتأمين احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز.



وكانت وزارة النفط والثروة المعدنية أعلنت في كانون الأول الماضي عن إدخال بئري شريفة 2 وشريفة 104 في الإنتاج الأمر الذي أضاف ما يقارب مليون متر مكعب يوميا من الغاز إلى الشبكة.