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وزارة العدل تستخدم «الايميل» في لمسابقتها ضمن الاجراءات الاحترازية

أعلنت وزارة العدل أنه وتجنباً للازدحام وتأميناً للتباعد الاجتماعي يمكن لمن يرغب بالتقدم للمسابقة او الاختبار الذي أعلنت عنهما وزارة العدل بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٣٠ أن يحجز موعداً للحضور لتقديم أوراقه الثبوتية من خلال إرسال (email) إلى عنوان البريد الالكتروني (Job.syria.moj@gmail.com) على أن يذكر رغبته بالتقدم إلى الإدارة المركزية أو أي من العدليات وستتم إجابته على الإيميل الذي أرسل من خلاله بموعدين في يومين مختلفين يمكنه الحضور إلى أي منها لتقديم أوراقه دون داعٍ للانتظار.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الطريقة اختيارية وإضافية لمن لا يرغب بالانتظار عند تقديم اوراقه الثبوتية، علماً أن تقديم الطلبات يبدأ من تاريخ (٢٠٢٠/٥/٣١ وحتى ٢٠٢٠/٦/١٥).