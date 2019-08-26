وزارة الصحة: طباعة الأسعار النظامية على علب الأدوية.. إلزامي

أصدرت وزارة الصحة تعميماً على جميع المستودعات الدوائية في مختلف أنحاء سورية، عن طريق مديريات الصحة في المحافظات، طلبت فيه من هذه المستودعات التأكد من طباعة الأسعار النظامية على الأدوية لدى استلامها من المعمل، تحت طائلة المسؤولية .



ومن جانب آخر وجّهت وزارة الصحة أيضاً تعميماً آخر إلى المصانع الدوائية في سورية، من خلال المجلس العلمي للصناعات الدوائية، طلبت فيه من تلك المصانع الالتزام بطباعة الأسعار النظامية على الأدوية التي تُسلّم إلى المستودعات في حينها، والالتزام بإعادة خمس علب دوائية من المستحضرات المنتهية الصلاحية في الصيدليات حسبما نقلت إذاعة “شام أف أم”.



يذكر أنه مايزال يقوم بعض الصيادلة بشطب السعر المطبوع على علب الدواء واعتماد سعر آخر يكون مكتوباً بخط اليد، وهذا ما يشكل المزيد من الريبة والشك عند من يشتري الدواء.



شام إف إم