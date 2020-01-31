وزارة الصحة تؤكد: فيروس كورونا لا ينتقل عبر البضائع المستوردة من الصين

قالت مديرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة، د. هزار فرعون، إنه لم ترد أي معلومات للوزارة حول تسجيل إصابات بفيروس كورونا، وتُعتبر سورية حالياً خالية تماماً من هذا المرض، شأنها في ذلك شأن الدول المجاورة، مشيرةً إلى أن الفيروس محصور في الصين فقط، وبحسب منظمة الصحة العالمية لم تُسجل سوى 37 إصابة خارج البلاد.



أما عن إجراءات الوقاية التي اتخذتها الوزارة، أوضحت د. فرعون، أنه منذ تلقي خبر انتشار الوباء في الصين، اتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة وعممتها على جميع المديريات، كما تم رفع جهوزية المراكز الصحية الموجودة على المعابر الحدودية، وتجهيزها بكل وسائل الوقاية والتشخيص والأدوية المناسبة، وتم توجيه المعابر الحدودية عبر وزارة النقل والجهات الأخرى المعنية بتحويل جميع المسافرين القادمين من مناطق انتشار الوباء أو ممن يُشتبه بإصابتهم بالفيروس، إلى المركز الصحي لفحصهم والتأكد من سلامتهم، أو يتم تحويلهم إلى أماكن العزل في المستشفيات في حال التأكد من الإصابة.



ونوهت د. فرعون إلى أن ما يتم الحديث عنه حول احتمالية انتقال الفيروس عبر البضائع "عارٍ عن الصحة"، ولا يوجد حظر على حركة البضائع بين الصين وسورية، أو حتى على حركة المسافرين، إذ أن الفيروس ينتقل عبر الاتصال المباشر مع المُصاب أو استخدام أدواته، وذلك عبر طريق تنفسي فقط كالرذاذ والسعال.



شام إف أم