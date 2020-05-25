وزارة الشؤون: ١٩ ألف مستفيد من بدل التعطل ... تعرف على الأسماء

بعد أن استكملت عمليات تدقيق البيانات التي سجلت على القناة الرقمية للحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة مع فرق العمل والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الحرفيين ووزارة السياحة والتي تطلٌبت وقتاً لضمان دقة البيانات .



أنجزت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قوائم الأسماء لأكثر من ١٩ ألف مستفيد من بدل التعطل البالغ قيمته ١٠٠ ألف ليرة وصدرت قرارات الصرف الخاصة بالأسماء لوزارة المالية للإيعاز لمديرياتها بالمحافظات لصرف بدل التعطل للمستفيدين بأقرب وقت بعد عطلة عيد الفطر .



وستصل رسائل نصية على الموبايل للأشخاص المستهدفين بالدفعة الأولى لإعلامهم بوقت تسلم بدل التعطل كل حسب محافظته.



قوائم الأسماء للدفعة الأولى تجدونها كاملة على الروابط التالية، والعمل مستمر لاستكمال تدقيق البيانات للدفعات الأخرى البالغة نحو ٧١ ألف مستفيد



https://drive.google.com/file/d/1N-QbziSLdgpJxUzqz_O39KX__FXdEA1d/view?u...



https://drive.google.com/file/d/1NMa3uri-IZVN7oUWc29tXFltL6pSDED4/view?u...



https://drive.google.com/file/d/1NM4GnvaOPO6dr4kBXYzJbO7Ch9wc6UQg/view?u...