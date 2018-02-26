وزارة الداخلية تنفذ حكم الإعدام بأحد كوادرها

قام الشرطي بادي خليل جرماني من مرتب فرع النجدة في دمشق بتشكيل عصابة أشرار سنة 2015 ارتكبت عدة جرائم، منها اغتصاب قاصر، وقتل والديها، وسرقة أموالهم.





وفور كشف الجريمة قام السيد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار بتشكيل لجنة تحقيق فورية من وزارة الداخلية، وكانت توجيهاته صارمة أنه في حال ثبوت تورط العناصر بهذا الجرم عقابهم سيكون شديداً وفي حال ثبوت براءتهم ردُّ اعتبارهم ومكافأتهم.





وفعلاً أثبتت تحقيقات اللجنة بعد اعترافات ودلائل على الحادثة، تورطهم بهذا الفعل، الذي لا يمتُّ بصلة الى وزارة الداخلية وعناصرها وضباطها الشرفاء، الذين ضحوا بأرواحهم لحماية تراب الوطن.





تم تنفيذ حكم الإعدام بالمدعو بادي خليل جرماني، لقيامه بإغتصاب قاصر (15) عاماً وقتل والديها وسرقة أموالهم.





تؤكد وزارة الداخلية أنها ستبقى العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.



