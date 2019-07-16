وزارة التربية تنفي إعلان نتائج التاسع .. هل ننتظر “مفاجأة تلفزيونية” جديدة؟

نفت وزارة التربية أمس الاثنين ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من تحديد موعد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي، وبينت أن “المرجعية الأساسية لها هو الموقع الرسمي للوزارة، والفضائية التربوية”.



إلا أن نفي وزارة التربية لم يغير من قلق طلاب التاسع وأهاليهم ولم يقلل من كمية الشائعات “الفيسبوكية”حول موعد النتائج التاسع.



كما لم يساعد نفي الوزارة في إلغاء توقعات طلاب التاسع وأهاليهم، بل زاد تحفزهم لاستقبال خبر إعلان نتائج شهادة التاسع في أية لحظة، ماثلا في ذاكرتهم القريبة ما حدث الاسبوع الماضي عند إعلان نتائج الشهادة الثانوية .



حيث أطل وزير التربية عماد العزب في لقاء تلفزيوني عبر الفضائية السورية معلنا خلاله صدور النتائج، بصورة مفاجئة يوم الأربعاء 10تموز، رغم نفي وزارة التربية الشائعة التي توقعت صدورها الخميس 11تموز.



وأدت الطريقة “غير المألوفة” في مفاجأة طلاب “البكالوريا” بصدور نتائج الثانوية العامة بفروعها، يوم الأربعاء الماضي إلى إرباك طلاب شهادة التعليم الأساسي (التاسع) الذين ينتظرون نتائجهم على أحر من الجمر.



وانعكس الإرباك الذي تلا إعلان نتائج الشهادة للثانوية ، بكثرة الإشاعات والتوقعات لمواعيد صدور نتائج التاسع، حيث تسابقت الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر خبر صدورها وروابط للحصول عليها، بطريقة أشبه “بهستيريا” افتراضية.



ويقوم بعض الناشطين الفيسبوكيين وأصحاب صفحات جمع اللايكات إلى استغلال اللحظة من خلال تحديد مواعيد مختلفة لصدور النتائج ويقع الكثير من الناس في حبائلهم .



وقبل وجود الإنترنت، كانت نتائج الامتحانات تصدر، بعد قدوم لوائح النتائج إلى المدارس، ويجتمع الطلاب مع أهاليهم في فسحة المدرسة، منتظرين إعلانها.



ومع تطور الوسائل ودخول الانترنت إلى أغلب المنازل، باتت معرفة النتائج أسهل وتخلو من متعة يتحدث عنها من عاصروا تلك الفترة.



يشار إلى أن إعلان نتائج شهادة التعليم الثانوي، رافقه مشكلة في بوابات الانترنت في أغلب المحافظات السورية، ما اضطر البعض إلى اللجوء لصالات الإنترنت لمعرفة نتائجهم.



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