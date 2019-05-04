وزارة التربية: تم تدريب مائة طبيب نفسي من ١١ محافظة ضمن برنامج “رأب الفجوة”

عملت وزارة التربية – الصحة المدرسية ضمن برنامج “رأب الفجوة” للارتقاء بمستوى الخدمات النفسية الوقائية والعلاجية المقدمة للمجتمع المدرسي والطلاب، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قسم الصحة النفسية والعقلية، على تدريب مائة طبيب من أطباء الصحة المدرسية من 11 محافظة.



وأوضحت وزارة التربية، في بيان لها، أنه “تم البدء يبرنامج رأب الفجوة بالصحة النفسية على مرحلتين كانت الأولى بدءاً من الشهر الأول من العام الحالي 2019”.



من جهتها، مدير الصحة المدرسية في وزارة التربية، هتون الطواشي، أوضحت أن “الدورات التدريبية في هذا المجال أقيمت في محافظات دمشق وحمص وحماة وتم من خلالها تدريب/ ١٠٠/ طبيب من /١١ /محافظة على هذا البرنامج”.



وأضافت الطواشي أنه “من المقرر أن يتم تدريب /٢٠٠ /طبيب من أطباء الصحة المدرسية في/ ١٤/ محافظة قبل نهاية العام الحالي، بهدف تحقيق الهدف الاساسي من هذا البرنامج”، بحسب بيان التربية.



وأردفت مدير الصحة المدرسية “حيث يأتي الهدف الأساسي لهذا البرنامج لرصد وتشخيص وعلاج الأمراض والاضطرابات النفسية لدى طلاب المدارس لتنشئة جيل سليم نفسياً، ولاسيما بعد ما عانه هذا الجيل خلال الحرب من أزمات نفسية”.



وكانت رابطة الأطباء النفسيين في سوريا أكدت في وقتٍ سابق أن “عدد الأطباء النفسيين في سوريا لا يتجاوز 70 طبيباً نفسياً، وهذا الرقم لا يغطي سوى 9% لعلاج المصابين”.



ويذكر أن الدراسات العالمية وضعت معايير للطب النفسي في البلاد، منها أنه يجب أن يكون لكل 10 آلاف مواطن طبيب نفسي، ويزداد العدد في ظل الأزمات وخصوصاً التي تأخذ فترة طويلة.