وزارة التربية تقرر حسم علامات للطالب لقاء الغياب غير المبرر

طلبت وزارة التربية من مديرياتها الالتزام بالدوام المدرسي عبر سلسلة من الإجراءات التي ينبغي تنفيذها.



وتمحورت هذه الإجراءات حول إيلاء درجة أعمال المتعلم الأهمية القصوى منذ بداية العام الدراسي، وحسم درجة من أعمال المتعلم عن كل يوم غياب غير مبرر من المحصلة النهائية للصفوف الانتقالية، وإبلاغ أولياء الأمور بذلك، والتأكيد عليه في اجتماعات مجالس الأولياء، فضلاً عن نشر ثقافة حب المدرسة عند الأبناء وعدم هدر الوقت والانقطاع المبكر عن الدوام، على أن يُصرف تلاميذ وطلاب الصفوف الانتقالية إلى المنزل بعد الانتهاء من الامتحان مباشرة للتحضير للمادة الامتحانية في اليوم التالي.



ويقع على عاتق الموجه التربوي والاختصاصي وإدارة المدرسة مسؤولية متابعة تحضير المعلم والمدرس لأنشطة المنهاج، وتطبيقها بشكل جيد وفي الزمن المحدد لها من العام الدراسي.



الوطن أون لاين