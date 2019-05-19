وزارة الإدارة المحلية تتسلّم 30 سيارة إطفاء بمواصفات حديثة

تسلّمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اليوم 30 سيارة إطفاء لرفع جهوزية أفواج الإطفاء في المحافظات واستعدادها للتعامل مع الحرائق التي قد تندلع خلال فصل الصيف.



مدير الإطفاء وإدارة الكوارث في وزارة الإدارة المحلية والبيئة العميد سعود الرميلة بيّن أن السيارات الجديدة ذات سعات كبيرة قادرة على التعامل مع الحرائق الكبيرة كما أن الخزانات وبقية ملحقات السيارة صممت وفق أحدث المواصفات الفنية لتخدم مدة طويلة.



وذكر الرميلة أن السيارات ستوزع على أفواج وحدات الإطفاء في المحافظات لتعزيز أدائها في إخماد الحرائق إن وجدت، مبيناً أن الآليات يابانية المنشأ، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتأمين آليات الخدمات ومنها سيارات الإطفاء لجميع المحافظات.



وعن مواصفات الآليات الجديدة لفت مدير الآليات في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس أحمد خسارة في تصريح مماثل إلى أن وضع هذه الدفعة من السيارات الحديثة في خدمة أفواج الإطفاء يأتي في الوقت المناسب نظراً لدخول فصل الصيف وبدء موسم الحصاد حيث يرتفع معدل الحرائق الزراعية والحراجية وحرائق الأعشاب.



سانا