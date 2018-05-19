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وزارة الأوقاف تحدد مقدار صدقة الفطر في سوريا

حددت وزارة الأوقاف السورية مقدار صدقة الفطر والزكاة للعام الحالي.


وبحسب بيان صادر عن دار الإفتاء في الوزارة أمس، الخميس 17 من أيار، حدد صدقة الفطر عن كل شخص بـ 500 ليرة سورية تقريبًا.

وتبلغ فدية الصوم عن كل يوم 500 ليرة تقريبًا، في حين حدد البيان قيمة كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة بخمسة آلاف ليرة تقريبًا، باعتبار أن الوجبة الواحدة تكلف 250 ليرة.أما مقدار نصاب الذهب فيتراوح من 80 إلى 85 غرامًا تقريبًا، بقيمة مليون ومئة ألف ليرة سورية، باعتبار سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطًا 13800 ليرة.


بينما حدّد مقدار نصاب الفضة من 650 إلى 700 غرام تقريبًا، بقيمة 210 آلاف ليرة، باعتبار أن سعر غرام الفضة 300 ليرة.


وأوضح البيان أن الوزارة اعتمدت كلمة “تقريبًا” مراعاةً للفروق في تقدير المكاييل والموازيين والأسعار.

وانخفضت قيمة صدقة الفطر 100 ليرة عن العام الماضي، التي بلغت 600 ليرة سورية.

مقدار الزكاة في هذا العام ارتفع عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل عام 2011، فقد كان مقدار زكاة الفطر هي من 60 إلى 75 ليرة سورية، بسبب انخفاض الليرة وصول قيمة الدولار إلى 450 ليرة سورية.

ويكون الموعد النهائي لإخراج صدقة الفطر، بحسب ما اتفق عليه جمهور العلماء، هو غروب شمس اليوم الأخير من رمضان.
وبدأ شهر رمضان في سوريا الخميس 17 من أيار.



وكالات

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