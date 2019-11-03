وزارة الأوقاف الفلسطينية: 100 انتهاك بحق المقدسات الشهر الماضي

أكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من وتيرة اعتداءاتها على المقدسات الفلسطينية وخاصة المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وارتكبت 100 انتهاك خلال الشهر الماضي.



وأوضحت الوزارة اليوم في تقرير حول وضع المقدسات خلال الشهر الماضي أوردته وكالة وفا أن قوات الاحتلال ومستوطنيها اقتحموا المسجد الأقصى 23 مرة واعتقلت وأبعدت عدداً من حراسه كما منعوا رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي أكثر من 78 وقتاً.



وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى واعتدت على المصلين لمنعهم من دخول المصلى وعبثت بأثاثه ومقتنياته.



ولفت التقرير إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال قرية كفل حارس شمال سلفيت كما شهدت قرية برك سليمان في بيت لحم اقتحاماً آخر لمقامات إسلامية فيها.



