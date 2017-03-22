مجريات معارك جوبر ليوم الأربعاء ساعة بساعة
السلطات النمساوية تحقق في شبكات تجسس لحساب النظام التركي
الحكومة توافق على مشروع قانون المحاكم المصرفية وتقر رفع العقوبات والغرامات التموينية
موسكو: رهان إسقاط النظام لا يزال قائماً و«فصائل أستانة» تقوض فرصة السلام
غارات التحالف تقتل عشرات المدنيين في الرقة
إعادة فتح طريق خناصر وتقدم للجيش جنوب دير حافر
من «توريد الجهاديين» إلى دعم التقسيم: هكذا تلعب فرنسا بـ«النار» السوريّة
وفد إسرائيلي في مصر لتفعيل اتفاق تصدير الغاز
مقتل قيادي جديد في «تحرير الشام» غرب إدلب
الجيش اللبناني يوقف شخصين بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي
مجريات المعارك على حدود جوبر أولا بأول
موسكو تنفي أنباء عن إنشاء قاعدة عسكرية شمال سورية
تصريح الرئيس الأسد لوسائل إعلام روسية
دمشق ترفض استقبال دي ميستورا وموسكو تستقبله قبل موعد "جنيف"
الرئيس الأسد يستقبل وفداً برلمانياً روسيا أوروبياً مشتركاً

وداعاً للانزعاج من أضواء السيارات

يعاني سائقو السيارات عادة عمى الرؤية، بسبب الأضواء المرتفعة من السيارات الأخرى. لذا وجد بعض الباحثين بعض الخطوات اليدوية التي تمكن من التخلص من الانزعاج من أضواء السيارات خلفنا، التي تعكسها مرآة الرؤية الخلفية.
هذه التقنية ستؤمن الراحة لعيون السائق التي تتعبها دائماً السيارات من خلفه. جوش كلارك، مبتكر هذه التقنية، شرح في فيديو على اليوتيوب، كيفية وضع الشريحة في المرآة التي يمكنها منع انعكاس الضوء إلى عيون السائق، عبر تغيير زاوية الضوء المنعكس.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.