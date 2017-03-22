وداعاً للانزعاج من أضواء السيارات

يعاني سائقو السيارات عادة عمى الرؤية، بسبب الأضواء المرتفعة من السيارات الأخرى. لذا وجد بعض الباحثين بعض الخطوات اليدوية التي تمكن من التخلص من الانزعاج من أضواء السيارات خلفنا، التي تعكسها مرآة الرؤية الخلفية.

هذه التقنية ستؤمن الراحة لعيون السائق التي تتعبها دائماً السيارات من خلفه. جوش كلارك، مبتكر هذه التقنية، شرح في فيديو على اليوتيوب، كيفية وضع الشريحة في المرآة التي يمكنها منع انعكاس الضوء إلى عيون السائق، عبر تغيير زاوية الضوء المنعكس.

وكالات