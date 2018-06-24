وحدات من الجيش تحبط هجوما لإرهابيي “جبهة النصرة” على نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية لهجوم مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة على نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي.

وخاضت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به هاجموا نقاطا عسكرية في محيط قرية زلين بالريف الشمالي.

وانتهت الاشتباكات بالقضاء على عدد من الإرهابيين وفرار من تبقى منهم في حين وجهت وحدات الجيش ضربات مكثفة باتجاه المحور الذي انطلقوا منه ما أدى إلى تدمير آليات بعضها مزود برشاشات ثقيلة.

وتضم المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حماة الشمالي مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية وتعتدي بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بقذائف الهاون والصواريخ.

سانا