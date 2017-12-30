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وحدات الجيش تستعيد السيطرة على بلدة عطشان و4 قرى وعدد من التلال بريف حماة
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وحدات الجيش تستعيد السيطرة على بلدة عطشان و4 قرى وعدد من التلال بريف حماة

 

أكد مصدر عسكري استعادة وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة السيطرة على قرية عطشان و4 قرى وعدد من التلال الاستراتيجية الحاكمة بريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “جبهة النصرة” فيها.

وذكر مصدر عسكري أن “وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تابعت عملياتها القتالية ضد تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والمجموعات التابعة له بريف حماة الشمالي الشرقي واستعادت السيطرة على بلدات وقرى عطشان والحمدانية والسلومية وأبو عمر والناصرية”.

ولفت المصدر الى أن “وحدات الجيش أحكمت سيطرتها أيضا على تلال الزعتر ومرق وجدوعة بعد تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وسط انهيار كبير في معنوياتها وفرارها أمام ضربات الجيش العربي السوري”.

وأشار المصدر الى أن “وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري تقوم بتمشيط المناطق المحررة وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها المجموعات الإرهابية في الطرقات والمحاور والمنشآت”.

وكانت وحدات الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة استعادت السيطرة أمس على قرية أبو دالي بريف حماة الشمالي الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” فيها.

 

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