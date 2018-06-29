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هندية تضحي بـ120 شخصا لقتل زوجها وعائلته

أقدمت امرأة هندية على التضحية بـ 120 شخصا من اجل التخلص من زوجها وكل من يرتبط به من عائلته من أمه وأشقائه وزوجاتهم.

وذكر موقع "ديلي ميل" البريطاني، ان برادنيا سورفاس تواجه عقوبة الإعدام بعد أن أقدمت على ارتكاب جريمة قتل مدبرة، حيث أقامت حفلة ترحيب بمناسبة انتقال الأسرة إلى منزل جديد في ولاية ماهاراشترا، وقدمت الطعام المسموم الذي حضرته إلى 120 شخصا.

واضافت الصحيفة ان 88 شخصًا اصيبوا بالتسمم وانتقلوا إلى المستشفى، ولقي 5 ضيوف، من بينهم 4 أطفال مصرعهم، جراء تناول الطعام المسموم.

واعترفت الزوجة أنها أرادت قتل حماتها وزوجها وشقيقاته وأشقائه وزوجاتهم معًا.

وبررت فعلتها الشنيعة أن حماتها لطالما عايرتها ببشرتها الداكنة وأصولها وانتقدت طهيها مرارًا.

وتعتقد "سورفاس" أن أقربائها من الحضور هم السبب في إفساد علاقتها مع أهل زوجها، ولذلك استحقوا أن يُقدم لهم الطعام المسمم أيضًا.

وقالت الشرطة : أنها ألقت القبض على السيدة البالغة 23 عامًا بعد أن اتضح أنها خلطت كمية من المبيدات الحشرية السامة التي تستخدم في القضاء على الثعابين، في الطعام الذي قدمته للضيوف.

ويذكر إلى أنه في حادثة مشابهة، قتلت فتاة في ولاية هاريانا شمالي الهند قبل اعوام،  سبعة أفراد من أسرتها من بينهم والداها لكي تتزوج الشخص الذي تحبه.

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