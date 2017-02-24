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هل يملك قلب الإنسان حاسة الشم؟

يظن كثير من الأشخاص أن الأنف هو حاسة الشم الوحيدة لدى الإنسان، أو أن تلك الحاسة ترتبط باسترجاع الذكرايات، لكن باحثين ألماناً وجدوا أن القلب أيضاً له القدرة على شم الروائح.

وقال الباحثون في جامعة ميونيخ أن الكل يعلم أن حاسة الشم إحدى وظائف الأنف الرئيسية، لكن الدراسة أثبتت قدرة القلب على شم الروائح، للاستفادة من هذه الميزة في علاج الكثير من الأمراض، وفق ما نشر موقع «ميديكال بريس».

وأوردت الدراسة الألمانية أن العضو يستطيع شم رائحة «الأحماض الدهنية» الموجودة لدى المصابين بالأمراض، بما في ذلك مرض السكري في الدم، إذ يقلل عدد الضربات عندما تكون رائحة الأحماض الدهنية مركزة، اعتماداً على هذه الميزة.

وتتيح هذه النتائج إمكان تطوير الأطباء أدوية فعالة خاصة بمرضى السكري، إذ تتراجع دقات القلب لدى المصابين بالسكري، عندما يشم القلب الدهون التي تشكل خطراً على الجسم. لكن الحد من ضربات القلب قد يشكل خطراً على صحة المريض.

وجدير بالذكر، أن حوالى ثمانية ملايين شخص في ألمانيا يعانون من مرض السكري، ومن شأن هذه النتائج المساعدة في التقليل من الأخطار الناجمة عن مرض السكري، وفقا لمجلة «البحوث الأساسية في القلب».

وكالات

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