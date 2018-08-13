هل دخل الجيش إلى بريقة وبئر العجم؟
الحرب السورية انتهت وأمريكا هي الخاسرة
دفاعاتنا الجوية تتصدى لهدف معاد اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر بريف دمشق
وحدات من الجيش والقوات الرديفة تبسط سيطرتها على مساحات جديدة بريف السويداء الشرقي
هل يخلي الأميركيون قاعدة التنف بعد تحرير كامل أرياف السويداء؟
الأمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سوريا
دمشق تستقبل وفدا أردنيا لترتيب استئناف النقل البري
عملية عسكرية من 5 محاور لاجتثاث داعش من بادية السويداء الشرقية
الجيش يحبط هجوما للنصرة بريف اللاذقية.. ويدحر داعش في السويداء
تحرّك أميركي في الشمال السوري: نحو عرقلة حوار «قسد ــ دمشق»
حوار جريدة الأيام مع نبيل صالح
وحدات من الجيش توقع عدداً من القتلى بصفوف إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به بريف حماة الشمالي
السويداء بعد المجزرة: بضع حقائق قاسية
وسائط دفاعنا الجوي تدمر هدفا غرب دمشق
رويترز: الشرطة الروسية ستنتشر في هضبة الجولان المحتل

هل دخل الجيش إلى بريقة وبئر العجم؟

* واقعياً سلكت قوات الجيش الطريق الذي يربط البلدتين، ودخلت آليات عسكرية تتبع للواء 90 مع قائده لتفقد إحدى السرايا العسكرية والتثبيت فيها على أطراف بريقة.

* من الناحية العسكرية، أكد المشرفون على الاتفاق والقادة الميدانيون أن أيَّ انتشار لقوات الجيش داخل البلدتين لا يقابله خروج مسلحي الغوطة الغربية المتحصنين داخلهما، لا يعد نصراً كاملاً في آخر جيبين للمسلحين في القنيطرة.

* الفعاليات الشركسية نفت انتشار الجيش في البلدتين.

* كي نكون موضوعيين فإن تثبيت الجيش على طرفي بريقة وبئر العجم، وفتح الطريق بين البلدتين، يشكل تطوراً هاماً بسير الاتفاق، علماً أن مسلحي النخبة كانوا مختبئين بالمنازل المدمرة، وفي الشوارع لم يكن هناك إلا مجموعات من الفتية والمراهقين الذين يحملون السلاح.

* المخيمات في بريقة وبئر العجم التي استغلها الإعلام العبري على مدار سنوات الحرب، والتي كانت الشغل الشاغل للحكومتين الإماراتية والكويتية، باتت خالية على عروشها، وتبين أن قاطنيها من أبناء قرى الغوطة الغربية وريف درعا.

* المفاوضات مستمرة ولكن بوتيرة بطيئة نوعاً ما، بينما غرّد قائد ألوية الفرقان محمد الخطيب "كلينتون" على تويتر: إن الشجرة التي رويت بالدماء والدموع والمعاناة، لايمكن أن تمنح ثمراتها للطغاة حسب قوله، في حين تؤكد مصادر أهلية دخول كلينتون إلى الأراضي الأردنية بتاريخ 9 آب.

 

جعفر ميا