هل تعلم أن لـ لمتة كل هذه الفوائد ؟

تعد المتة من أشهر المشروبات في سوريا ودول الجوار، وهي أكثر فائدة من عدة مشروبات متداولة كالقهوة والشاي.



ويشرح أطباء فريق “ميد دوز” أن أهمية المتة تكمن في الأسباب التالية: غنية بالمواد المضادة للأكسدة: المتة غنية بمضادات الأكسدة بنسبة أكثر من الشاي الأخضر و الشاي و القهوة و الشوكولا، إضافة لاحتوائها على مشتقات من أهم الحموض الأمينية.



زيادة الطاقة والتركيز الذهني: وذلك بسبب وجود الكافيين فيها، حيث يعتبر مفيد جداً لتنظيم العمليات الذهنية ومساعد بالتركيز و الانتباه.



تحسين القدرة البدنية: نسبة الكافيين المعتدلة في المتة تمدنا بالطاقة المطلوبة لتحسين عمل العضلات، وتقلل التعب.



مقاومة الإنتان: وذلك لاحتوائها على مكونات تساهم بالقضاء على بعض الجراثيم والطفيليات والفطور من جهة، وابقائها على حركية عملية الإطراح البولي من جهة أخرى، إضافة لدعمها لعمل الجهاز المناعي.



دعم الاستقلاب وتخفيف الوزن: تساهم المتة بقطع الشهية وتعزز عمليات الاستقلاب، وتبعا لذلك تدعم عمليات حرق الدهون وتخفيف الوزن.



تخفيض سكر الدم: وجدت بعض الدراسات أن المتة تعزز افراز الأنسولين بنسبة قليلة وتساعد أجهزة الجسم على تنظيم مستوى سكر الدم، وبذلك تساهم بتأخير الأمراض والاعتلالات المرافقة للمرض، والدراسات حول هذه النقطة بحاجة للمزيد من البحث والتأكيدات.



يشار إلى أن المتة هي نبات شجري دائم الخضرة يصل ارتفاعه 4-6 متر وينمو بريا، كما تتم زراعته أيضا كمحصول تجاري للاستهلاك المحلي والتصدير في الباراغواي والأرجنتين.





الخبر